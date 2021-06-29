44 южноуральские семьи купили садовые участки на средства регионального маткапитала

Всего с начала 2021 года выплатой воспользовались 1823 семьи

С начала 2021 года средствами областного материнского капитала воспользовались 1823 южноуральские семьи. 44 из них направили деньги на покупку садовых участков, что стало возможным в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Областной материнский капитал, который выплачивается сразу после рождения третьего ребенка в размере 104 тысяч рублей, можно потратить не только на погашение ипотеки, образование, покупку товаров для социальной адаптации ребенка-инвалида и многое другое, но и на покупку садового участка. Семья Кароматовых из Магнитогорска с рождением четвертого ребенка решила, что жить в квартире им будет тесно, и, воспользовавшись средствами семейного маткапитала, купила садовый участок с домом.

«С мужем приняли решение, что лучше для нашей большой семьи — это жить в своем доме. И областной материнский капитал нам в этом помог. Пока мы с дочкой еще в роддоме, муж с детьми занимаются садом. Теперь будут свои овощи, фрукты и ягоды. Детям на радость еще и бассейн установили в саду»,— поделилась Людмила Кароматова.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина напомнила, что областной материнский капитал выплачивается не только с рождением третьего ребенка, но и в случае если на каждого члена семьи приходится менее двух прожиточных минимумов. В 2021 году это 24 064 рубля.

Напомним, областной материнский капитал выплачивается южноуральским семьям в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».