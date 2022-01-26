43 заслуженных карабашца получили квартиры в подарок

В городе прошло вручение первой премии «Народное признание и любовь»

26 января губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественном награждении жителей Карабаша по итогам народного голосования. Победителями стали 43 заслуженных металлурга, ветерана, врача и учителя, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Премию «Народное признание и любовь» учредил благотворительный фонд РМК, и приурочена она к 200-летию города, которое будет отмечаться летом 2022 года. В декабре — январе при помощи волонтеров РМК за своих героев, учителей, врачей, участковых, проголосовали 5,5 тысячи горожан. О том, какая награда ждет победителей, никто из голосовавших не знал. Поэтому для гостей церемонии стало полным сюрпризом объявление, что по решению председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина всем победителям первого народного голосования будут вручены ключи от квартир в ЖК «Медный».

Перед награждением организаторы показали видео, в котором горожане благодарили врачей Карабаша. Затем полпред Владимир Якушев вручил ключи Ольге Савельевой, фельдшеру детской поликлиники, она оказалась абсолютным лидером голосования в номинации «Лучший врач». Затем призы получили и ее коллеги.

«Любимым учителем» стала преподаватель русского языка Людмила Хужина. Алексей Текслер вручил ключи от новых квартир победителям в номинации «Любимый воспитатель». Жители Карабаша также отметили нескольких соседей, чьи профессии не вошли в перечень номинаций организаторов премии. Тем не менее их тоже решили премировать жильем. Алексей Текслер вручил ключи победителям в номинации «Признание» помощнику воспитателя, соцработнику, двум водителям скорой помощи, почтальону.

Сам Игорь Алтушкин ту же награду вручил ветеранам «Карабашмеди», металлургам со стажем работы в 20—30 лет.