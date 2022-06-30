400 школьников напишут ЕГЭ по физике и истории 30 июня в Челябинской области

В резервный день задействуют пять пунктов проведения экзаменов

В Челябинской области сегодня, 30 июня, для участников ЕГЭ предусмотрен резервный день для сдачи истории и физики. На экзамены по этим предметам зарегистрировались около 400 человек, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

«В резервный день к экзаменам могут быть допущены участники, досрочно завершившие экзамен по состоянию здоровья, а также участники, которые пропустили экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально. Также к участникам экзаменов в резервный день относятся выпускники прошлых лет», — рассказали в региональном Минобре.

Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по физике, в этом году составляет 36 баллов, по истории — 32.

Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 13 июля.

«После утверждения результатов основного дня проведения экзаменов высший балл по физике получили четыре участника ЕГЭ, по истории 100 баллов набрали 8 выпускников области», — уточнили в ведомстве.

В Минобре напоминают, что во время экзамена запрещено пользоваться телефонами, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами, шпаргалками и другими средствами хранения и передачи информации. При нарушении порядка проведения ЕГЭ участник удаляется с экзамена, а его результат аннулируется.

Так произошло с двумя участниками пересдачи ЕГЭ по математике. Ребята пронесли на экзамен телефон и шпаргалки, за что их попросили удалиться из аудитории.