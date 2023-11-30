400 педагогов из Челябинской области приглашены на торжественный концерт в Екатеринбург

В Год педагога и наставника для них споет Лариса Долина и сыграет оркестр Игоря Бутмана

Четыреста наставников и педагогов с Южного Урала приглашены на праздничный концерт, посвященный Году педагога и наставника, в Екатеринбург, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Мероприятие пройдет 1 декабря в киноконцертном театре «Космос». В торжественной церемонии примут участие полномочный представитель президента РФ, губернаторы или их заместители, а также другие официальные лица. Они вручат награды и благодарственные письма отличившимся представителям профессионального сообщества. На сцене выступят народные артисты РФ Лариса Долина и Игорь Бутман.

«От Челябинской области на торжественное мероприятие приглашены почти 400 человек. В делегацию региона также вошли два учителя из города Ясиноватая Донецкой Народной Республики. Эти педагоги с октября и до нового года вместе с группой школьников учат и учатся в школе города Миасса», — рассказывают в пресс-службе.

Благодарность полномочного представителя президента РФ получит учитель биологии школы № 16 из Еманжелинского района Александр Карасев, а также мастер производственного обучения из Златоустовского техникума технологий и экономики Василий Стаферов.

Благодарственные письма Минпросвета РФ вручат директору «ИТ-лицея Привилегия» Лилии Емельяновой, директору Областного центра дополнительного образования детей Ольге Растегняевой и ректору Челябинского института развития профессионального образования Евгению Сичинскому. Грамоты губернатора Челябинской области получат учитель биологии школы № 13у из Кыштыма Елена Крапивина и учитель физики школы № 4 из Сатки Зульфия Бустубаева.