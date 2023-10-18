40 тысяч семей в Челябинской области получили финансовую помощь по проекту «Демография»

Речь идет о получении трех пособий

За 9 месяцев 2023 года в рамках национального проекта «Демография» финансовую помощь получили почти 40 тысяч семей из Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Минсоца.

«В рамках регионального проекта „Финансовая поддержка семей при рождении детей“ мы предоставляем несколько видов социальной поддержки, в частности, выплату на третьего и последующих детей, областной маткапитал и пособие при рождении ребенка. Всего за три квартала 2023 года 39 402 семьи получили помощь по данным мерам», — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, с 1 января 2023 года вступил в силу закон о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое объединило пять мер социальной поддержки, в том числе ежемесячные выплаты на первого ребенка, а также третьего и последующих детей.

Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут выбрать — сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие. Возможность пользоваться выплатами по старым правилам сохраняется до окончания срока назначения.

С начала года ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей были предоставлены 19 421 семье на сумму 1,94 млрд рублей. Ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей могут получать семьи со среднедушевым доходом не выше двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (29 932 рубля).

Региональный материнский капитал получили 3426 семей на сумму 396,91 млн рублей. Право на областной материнский (семейный) капитал имеют семьи, в которых родился третий или последующий ребенок и среднедушевой доход также не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (29 932 руб.).

За областным пособием при рождении ребенка обратилось 16 555 семей, пособие выплачено на сумму 104,88 млн рублей. Размер областного единовременного пособия при рождении ребенка составляет 6360 рублей. Выплата предоставляется независимо от доходов семьи.