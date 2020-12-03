40 миллионов рублей потратил ММК на оборудование для одной из лабораторий Магнитогорска

Благодаря этому производительность учреждения увеличилась до 1000 исследований в сутки.

В АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» переоборудовали клинико-диагностическую лабораторию. Средства на покупку необходимой техники были направлены после согласования председателем Совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым и генеральным директором предприятия Павлом Шиляевым стратегической программы развития медучреждения.

На оборудование было выделено почти 40 миллионов рублей. Первую партию техники доставили в лабораторию еще летом.

«Переоснащаем лабораторию мы по нескольким направлениям. Первое — актуальная в период пандемии коронавируса ПЦР-диагностика. У нас есть несколько анализаторов, которые позволяют работать в замкнутом цикле — от получения биоматериала до автоматической выдачи результатов анализов. Ответ отдаем, как и положено, в течение 48 часов и даже стараемся даже сократить это время. И это при минимальном количестве задействованного персонала. Всё, что можно было автоматизировать, автоматизировано. Следует отметить, что чистота верификации наших исследований более 85 процентов. Мы по данным видам исследований получили статус „референсная“ лаборатория, результаты которой не требуют подтверждения в лабораториях более высокого уровня, не только по приказу Министерства здравоохранения, но и на основании заключения Роспотребнадзора», — прокомментировал ситуацию главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко.

Кроме того, приобретения позволяют увеличить производственную мощность, в сутки можно проводить до 1000 исследований. За ноябрь 2020 года в лаборатории провели 15888 ПЦР-тестов.

До конца года лаборатория получит еще несколько видов нового оборудования.