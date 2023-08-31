40 кадров уходящего лета от фотографов Первого областного информагентства

Вспоминаем, как прошел сезон, по самым атмосферным кадрам

Лето подходит к концу. Но прощаться с теплыми деньками не так грустно, если провел их не зря. В Челябинской области сезон оказался настолько богатым на события, что лично посетить каждое мероприятие было невозможно. Почувствовать атмосферу помогали фотографы ИА «Первое областное». В последний день лета мы вспоминаем самые выдающиеся кадры.

В поселке Роза Коркинского округа освятили православный храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона. Темнокожие служители православной церкви в наших широтах — явление не частое. Но смотрятся парни на снимках Марины Власовой колоритно.

Еще немного духовного. Реставраторы показали нашему фотокорреспонденту внутреннюю роспись храма Александра Невского в Челябинске. Помимо красоты внутри помещений, периметр храма теперь украшен 22 мозаиками.

Ценный кадр с ПМЭФ-2023. Марина Власова успела сфотографировать Владимира Путина перед его выступлением с объемной речью на пленарной сессии XXVI Петербургского международного экономического форума.

И еще несколько снимков из той командировки в Санкт-Петербург.





Сезон оказался удачным для спорта. Редактор отдела и по совместительству отличный фотограф Виталий Визаулин ездил от одного стадиона к другому. На его снимках и чемпионат России по баскетболу, и футбольные соревнования, и полумарафон с синхронным стартом.

И даже соревнования по вейкборду — водному сноуборду — удалось запечатлеть.

Нельзя не вспомнить снимки Дмитрия Сопильняка из Ростова, сделанные 24 июня. Они уже вошли в историю.

А в августе на озере Увильды прошел третий Кубок губернатора по парусному спорту. Впервые в этом году соревнования получили статус межрегиональных.

Таким был Бушуевский фестиваль.









А это — скачки на областном Сабантуе.









Мода на сапборды — тренд, который сохраняется уже не первое лето.







Фестиваль «Неискусственно» прошел на набережной реки Миасс в центре Челябинска.





Такого песика заметил наш корреспондент во время совместного выезда с ГИБДД и Упрдор «Южный Урал».





21 августа в Красноармейском районе провели историческую реконструкцию битвы при селе Стшельце, в которой в 1944-м принимали участие танкисты из знаменитой дивизии «Черных ножей».













Впечатляющие кадры с вершины хребта Змеиного в Чесменском районе.













За лето мы успели поездить и по таким весям, где нет ни дорог, ни связи.















Конец лета запомнится многим «грибной лихорадкой», когда можно было собрать неплохой урожай чуть ли не рядом с домом. Мы не пропустили этот период, как и наши фотографы: грибочки-то красивые.











Одна из причин задерживаться в конце рабочего дня в офисе для наших журналистов — виды из окна. Фото со звуками и запахами лета.









И напоследок вспомним теплые летние ночи. Просто завораживающая луна в объективе Марины Власовой.

Другие выдающиеся снимки наших фотокорреспондентов, сделанные не только летом, мы оформили в подборке ко Дню фотографа 12 июля. Посмотрите и их.