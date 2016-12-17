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Новая неделя на Южном Урале начнется с 40-градусных морозов

Новая неделя на Южном Урале начнется с 40-градусных морозов
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Время новостей от 21.12.2016

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21 Декабря 2016, 18:30

В Челябинске столбик термометра опустится до минус 30.

Морозы в Челябинской области не утихают. Согласно прогнозам синоптиков, в грядущий понедельник температура опустится до минус 40 градусов. В Челябинске — до минус 30.

В понедельник, 19 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, а также слабая метель. Что касается температурных показателей, то они уйдут глубоко в минус: до 40 градусов мороза.

— Ночью 19 декабря ожидается до 25–30 градусов мороза, в низинах 35–40 градусов со знаком минус. Днем — минус 15–20, в низинах до минус 23 градусов,— сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

В Челябинске же температура опустится до 28–30 градусов мороза. Днем — до 20 градусов мороза.

Фото: joyreactor.cc

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