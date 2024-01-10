40-градусный мороз ударит в Челябинской области в ночь на 11 января

Днем также будет холодно

Предстоящая ночь в Челябинской области будет обжигающе морозной: столбики термометров местами опустятся почти до −40 градусов! Днем в четверг температура будет варьироваться в пределах от −19 до −27 градусов. День будет пасмурным, местами пройдет небольшой снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на 11 января похолодает до −30 градусов. Днем температура поднимется до −21...−23 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.

До −31 градуса ночная температура опустится в Магнитогорске, днем будет около −24 градусов. Ясно, без осадков. Ветер до 3,5 метра в секунду.

В Миассе будет умеренно морозно — около −20 градусов. Облачно с прояснениями, снега не будет.

В Златоусте синоптики обещают небольшой снег и −23 градуса. Ветер западный до 4,9 метра в секунду.

В Снежинске будет солнечно, но ветрено. Столбики термометров опустятся до −24 градусов.

В целом в городах и районах Челябинской области предстоящей ночью похолодает до −26...−31 градуса, при прояснении температура может опуститься до −38 градусов. Днем будет −19...−24 градуса, в низинах обещают до −27 градусов. Облачно с прояснением, местами слабый снег. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.