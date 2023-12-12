40-градусный мороз сохранится в Челябинской области в ночь на 13 декабря

Ветер местами усилится

13 декабря в Челябинской области снова ожидается 40-градусный мороз. Но только ночью. Днем на большей части территории температура воздуха сохранится морозной, местами столбики термометров поднимутся ближе к средним значениям. Осадков по-прежнему не будет. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске морозы станут чуть мягче: предстоящей ночью столбики термометров покажут −25…−27 градусов, днем будет −17…−19 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночь на среду еще будет ниже −30 градусов. Днем температура воздуха составит −24…−27 градусов. Днем пасмурно, к вечеру небо прояснится. Ветер до 2 метров в секунду юго-восточного направления.

В Сатке в среду дневная температура может подняться до −14 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер слабый южного направления.

В Аше будет преимущественно солнечно. Ночью температура опустится до −30 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −18…−23 градусов.

В целом в Челябинской области в ночь на среду в большинстве районов будет −25…−30 градусов, в низинах до −40 градусов. Днем синоптики обещают −15…−20 градусов, в низинах до −25 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.