40-градусные морозы задержатся в Челябинской области еще на одну ночь

Но только в низинах

В ночь на четверг, 14 декабря, в Челябинской области вновь похолодает до −40 градусов. Но только местами. В некоторых районах температура воздуха будет в два раза выше. А днем составит минимум −24 градуса, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью обещают −22…−24 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до −15…−17 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске будет холоднее: до −29 градусов в ночные часы и до −24 градусов — в дневные. Преимущественно пасмурно. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду.

В Миассе температура будет более комфортной: днем столбики термометров поднимутся до −14…−16 градусов. Ветер южный до 2,5 метра в секунду.

До −10…−12 градусов потеплеет в Златоусте. Но будет пасмурно. Осадков не ожидается.

А в Троицке сохранится морозная погода до −24 градусов.

В целом в регионе в ночные часы в низинах температура опустится до −40 градусов, в южных районах — до −33 градусов. На остальной территории ожидается −22…−27 градусов. Днем синоптики обещают −12…−17 градусов, на юге до −25 градусов. Малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно южный 3—8 метров в секунду.