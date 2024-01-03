4 января в Челябинской области потеплеет до нуля градусов

Правда, тепло вернется всего на день

В четверг, 4 января, синоптики обещают южноуральцам резкое потепление. Оптимистический прогноз погоды дает Челябинский гидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, днем 4 января в Челябинской области потеплеет до −3... −8 градусов, а на крайнем юге и до нуля.

В Челябинске в этот день будет −3... −5 градусов. День обещает быть облачным, снежным, в некоторых районах возможны метели, а также снежные заносы и гололедица от наката. На юге может пройти мокрый снег.

Оттепель продлится недолго. В ночь на пятницу, 5 января, похолодает до −15 градусов. Примерно столько же будет и в пятницу днем. В субботу температура опустится еще ниже.