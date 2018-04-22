/ 16-летнюю девушку в четвертый раз нашли после побега из интерната в Магнитогорске

На поиски потратили меньше недели.

В Магнитогорске 18 апреля пропала несовершеннолетняя местная жительница. Искать ее выдвинулись волонтеры отряда «Легион-СПАС». Пропавшая хорошо им знакома: это уже четвертый побег девушки из приюта «Семья», где та воспитывается, за неполный год. В этот раз обнаружить жительницу Магнитогорска удалось меньше чем за неделю.

Мы просили помощи в распространении ориентировок. Больше она не нужна. Девушка найдена. Жива. — сообщили волонтеры магнитогорского отряда.

Пропавший 14 апреля Сергей Дронь до сих пор не найден. Узнать подробнее о подростке, которого ждут дома, можно ЗДЕСЬ.



Напомним, магнитогорцы уже искали девушку 16 июня и 2 декабря 2017 года и 14 февраля 2018 года. Каждый раз девушку удавалось вернуть в интернат.