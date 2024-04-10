4-килограммовая гильза стала экспонатом музея в Карталах

На гильзе — подписи и позывные погибших на СВО уроженцев района

В Карталинском историко-краеведческом музее появился уникальный экспонат — четырехкилограммовая гильза от артиллерийской 122-миллиметровой пушки-гаубицы Д-30, которую этой весной привезли «из-за ленточки» волонтеры, отвозившие на Донбасс гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Много существуют памятных изделий, предметов, которые очень дороги конкретным людям, семьям, да и поколениям в целом. Такие предметы имеют разнообразные формы, способы их получения, создания, изготовления. Имеют свою историю и особый смысл. Эта памятная гильза оставила на себе живые следы наших погибших ребят-карталинцев, их подписи и позывные — „Алтай“, „Песец“, „Турбо“», — рассказала Социальный координатор филиала Государственного фонда Защитники Отечества Галина Сушко.

Теперь эта гильза обретет постоянное место в экспозиции районного музея.