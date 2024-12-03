38 тысяч челябинцев приложились к ковчегу с мощами Николая Чудотворца за два дня

Верующие идут нескончаемым потоком

В первые два дня пребывания ковчега с мощами Николая Чудотворца в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска к нему приложились 38 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, поток верующих, желающих помолиться святителю, не иссякает.

«С утра и до позднего вечера поток верующих идет к всенародно любимому святому. Для некоторых людей этот визит в храм — первое посещение в жизни. Эта встреча со святыней, возможно, станет для них началом нового этапа в жизни, началом пути к вере»,— прокомментировали в епархии.

Напомним, святыню в Свято-Симеоновский кафедральный собор привезли в субботу, 30 ноября. 4 декабря ковчег доставят в Троицк, 5-го — в Златоуст, а 6-го — в Магнитогорск. С 7 по 9 декабря святыня вновь будет пребывать в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.