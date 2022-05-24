367 студентов-медиков и ординаторов из Челябинска нашли работу за один день

В Южно-Уральском государственном медицинском университете прошла ярмарка вакансий для выпускников

Работодатели со всей Челябинской области съехались 24 мая на ярмарку вакансий в ЮУГМУ. Благодаря мероприятию за день нашли работу более 367 студентов-медиков и ординаторов, сообщает пресс-служба вуза.

«Ярмарка прошла в ярком и непринужденном формате: все ее участники охотно фотографировались в трех фотозонах, угощались на импровизированном фудкорте, лепту в который внесла каждая медицинская организация, наслаждались музыкальными номерами, подготовленными художественными коллективами ЮУГМУ»,

— замечают в пресс-службе.

С напутственными словами на ярмарке выступили первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, и. о. министра здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева и академик РАН, и. о ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

«Мы будем очень рады, если вы станете частью одной из этих медицинских организаций, будем поддерживать вас!»

— обратилась к медикам первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Среди представителей медицинских организаций было много выпускников ординатуры ЮУГМУ, которые уже год-два работают в территориях. Выпускники этого года могли задать им волнующие вопросы.Многие медицинские организации предлагали студентам не только работу, но еще и жилье, материальную поддержку при переезде в деревню и маленькие города. Сами клиники в территориях радуют привлекательными условиями труда: во многих организациях прошли ремонты, врачи получили современное медицинское оборудование.

В среду, 25 мая, в Челябинске пройдет «Академическая тусовка» для студентов и ординаторов Южно-Уральского государственного медицинского университета. На мероприятии ординаторы и выпускники шестого курса, которые отработали год в медорганизациях области, смогут пообщаться с главными специалистами Министерства здравоохранения Челябинской области.