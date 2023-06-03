36-градусная жара, грозы и град ожидаются в Челябинской области

Синоптики прогнозируют порывистый ветер

Сегодня, 3 июня, в Челябинской области прогремят грозы, возможен град. Температура воздуха по-прежнему будет аномально жаркой: столбики термометров поднимутся до +36 градусов. Будет ветрено, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В утренние часы в Челябинске столбики термометров покажут около +20°C, днем воздух раскалится до +34°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южного направления 4—9 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, также синоптики обещают град. Утром температура составит около +20°C, днем установится в пределах от +29 до +34°C, местами до +36°C. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.