350 тысяч раз мошенники пытались обмануть пожилых челябинцев

билайн развивает решения по безопасности клиентов

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С начала 2024 года* билайн в Челябинской области с помощью системы защиты клиентов «Моя безопасность» отразил более 1 500 000 мошеннических звонков. 350 тысяч вызовов были адресованы жителям региона старше 60 лет.

В 58% случаях злоумышленники звонили мужчинам (средний возраст клиентов, которым были осуществлены эти звонки, — 41 год). Женщинам звонки от мошенников поступали реже (средний возраст женщин — 44 года).

По данным внутренней аналитики билайна, самая долгая мошенническая атака в Челябинской области длилась порядка 10 минут, и за это время злоумышленники пытались дозвониться до одного абонента более 230 раз. Благодаря антифрод-платформе оператора эти попытки дозвона оказались безуспешными.

билайн постоянно совершенствует подход к защите абонентов от мошеннических действий и развивает решения, способствующие безопасности клиентов. Недавно оператор обновил сервис «Моя безопасность». Теперь он защищает не только при голосовых вызовах от телефонных мошенников или спамеров, но и в самых популярных мессенджерах — Telegram, WhatsApp и Viber. Клиенты билайна могут бесплатно активировать сервис в мобильном приложении.

«Мы стремимся всесторонне защищать наших клиентов от телефонного мошенничества и спама, поэтому определили для себя важное уравнение успеха „билайн = безопасность“. За последний год было запущено довольно много решений, с помощью которых мы стараемся добиться, чтобы нежелательные звонки не доходили до абонентов, а если это все же случится, то, чтобы у них под рукой были эффективные инструменты, помогающие противостоять преступным действиям. Например, если клиент все-таки сообщил злоумышленникам персональные данные, то он может обратиться в „Группу быстрого реагирования“, набрав номер мобильного консультанта 0611 или написав в чате мобильного приложения, где реальные сотрудники нашей поддержки дадут рекомендации, как обезопасить себя в данной ситуации»,— комментирует директор Челябинского отделения билайна Анастасия Карпенко.

*В новости приводятся данные внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за январь — август 2024 года.



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