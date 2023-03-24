Творчество и господдержка подарили девушкам из Челябинска путевки в новую жизнь

ИА «Первое областное» побывало в гостях у челябинок, заключивших социальный контракт

У жителей Челябинской области есть возможность с помощью государства получать стабильный доход, занимаясь своим любимым делом. Корреспонденты ИА «Первое областное» нанесли визит тем, кто смог осуществить свою мечту с помощью соцконтракта и уже думает о дальнейшем расширении.

Художник с нуля

Мы приехали в гости в арт-студию, которая принадлежит преподавателю рисования Алене Аношиной. После окончания ЧГАКИ она перебралась в Санкт-Петербург, где преподавала живопись и рисование в одной из творческих студий. Но потом грянула пандемия, и организация закрылась. Долгое время жить в большом городе без работы было трудно, поэтому Алена вернулась в Челябинск и пробовала устраиваться в дома культуры, но места там ей не нашлось. Пришлось пойти на биржу труда.

«Узнала о социальном контракте случайно от своей коллеги-преподавателя, которая тоже решила открыть свое дело в театральном направлении. Она получила поддержку раньше, поэтому я последовала ее примеру. Получила на карту 250 тысяч рублей примерно через пару недель после одобрения документов. На эти деньги удалось купить материалы, мольберты, оргтехнику и всю мебель, а также была оплачена аренда первого месяца. В плюсе я уже была с первого месяца, получила первый доход в 12 тысяч рублей. Далее ребят стало приходить все больше и больше, и сейчас, я думаю, что вложения уже окупились», — рассказывает основатель арт-студии.

Пригодился десятилетний опыт преподавания рисования и живописи. Алена оформилась как самозанятая, нашла просторное помещение в одном из торговых комплексов на северо-западе Челябинска, обустроила его и начала принимать воспитанников. Все было готово к старту учебного года, поэтому уже с 1 сентября к ней пошел поток ребят. Сарафанное радио сработало отлично: сейчас в студии на постоянной основе занимаются порядка 60 детей в возрасте от 4 до 14 лет, причем каждый месяц приходят новые ученики.

«Студия детская, но при желании могут заниматься и взрослые, иногда проходят семейные мастер-классы. Ребята занимаются на протяжении всего учебного года. Многие из них, кстати, уже добились определенных успехов, их работы размещают на выставках в школах и в детских садах. Система обучения построена так, что приходить на занятия не обязательно с начала учебного года. Новички всегда успеют получить знания и навыки, а те, кто ходит с 1 сентября, по второму кругу пройдут эту же тему, но сделают другие рисунки», — говорит Алена Аношина.

В арт-студии стараются разнообразить учебу применением различных материалов: акрил, гуашь, акварель, карандаши, акварельные маркеры. Все материалы предоставляются студией, хотя цена за обучение вполне доступна для многих семей. Тут можно увидеть разные форматы рисунков, начиная от маленьких скетчей и заканчивая большими картинами. Несколько уроков посвящено поделкам, а предстоящим летом Алена планирует устроить своеобразный детский творческий лагерь для ребят, которые будут проводить каникулы в городе.

Очередь к гитаре

Похожий проект, но уже в музыкальной сфере, реализовала челябинка Елена Кузнецова. Она окончила колледж культуры, работала в музыкальной школе и детском саду. Два года, как Елена запустила курсы игры на гитаре для детей и взрослых. Студия открылась в многоквартирном доме в Парковом.

«Когда я училась на четвертом курсе колледжа, у нас был предмет под названием „Педагогическая практика“. Я начинала работать не только с детьми, но и со взрослыми. Они приходили с горящими глазами: многие из них давно мечтали научиться играть на гитаре. Мне захотелось уже тогда организовать свою школу, и спустя столько лет постепенно мы до этого дошли», — говорит Елена Кузнецова.

После заключения социального контракта она получила 350 тысяч рублей, которые пошли на приобретение необходимого оборудования и музыкальных инструментов. Среди учеников есть те, кто проявил интерес к классической музыке, поэтому они обучаются по нотам, а есть и те, кто хочет просто играть аккордами. Пока детище Елены находится в промежуточном этапе развития, поскольку нужно помещение побольше, но она уже приметила для аренды одно из таких (сейчас здание строится).

Когда истечет срок социального контракта, она планирует поменять свой статус с самозанятой на предпринимательский, что позволит нанимать персонал, например преподавателей по фортепиано, бас-гитаре, вокалу и электрогитаре. Поток желающих научиться игре на гитаре стал таким (13 детей и 4 взрослых), что Елене пришлось заносить новых учеников в лист ожидания, но она мечтает о своей большой музыкальной школе в Парковом.

Четкий план развития

«Практика реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта в области началась в 2014 году. Особенно это популярно стало в 2020 году, когда было заключено соглашение между правительством Челябинской области и Министерством труда и социальной защиты РФ о софинансировании. Помощь по социальному контракту идет из двух источников: областной и федеральный бюджеты. Если говорить о направлениях, которые интересуют граждан, то на первом месте — поиск работы. Второе направление в линейке — осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятость», — отмечает начальник управления демографической политики регионального Минсоца Елена Зарезина.

По ее словам, в этом году уже заключено более 560 контрактов, и заявители отдают приоритет предпринимательству и самозанятости. Они дают большую эффективность, так как организация собственного дела или трудоустройство помогают выйти человеку на должный уровень самообеспечения. Такая помощь от государства положена семьям и одиноко проживающим гражданам со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. На сегодняшний день это 13 730 рублей на одного члена семьи.





Максимальная выплата по ИП составляет 350 тысяч рублей, плюс есть возможность получить еще 30 тысяч рублей на переобучение. Человеку, который хочет стать самозанятым или предпринимателем, нужно предоставить бизнес-план. В этой части ведется работа с центром «Мой бизнес», где готовы помочь с его составлением.

«Основной критерий — деятельность, которую предлагает гражданин, востребована в муниципальном образовании. Важно просчитать и продумать все финансовые риски. Само дело, которое планируется к открытию, должно быть интересно самому гражданину. В рамках заключенного контракта и плана адаптации идет сопровождение: отслеживаем исполнение всех мероприятий», — резюмировала Елена Зарезина.

Порядок предоставления услуги следующий: в соцзащите проводят собеседование, где определяют направления оказания государственной социальной помощи. Потом гражданин собирает необходимый пакет документов, который можно направить и через портал госуслуг, но личное обращение необходимо в любом случае. Если все в порядке, то уже через некоторое время средства поступают на счет и можно начинать работать над открытием своего дела. На протяжении года заявителя будут сопровождать и получать от него отчеты о тратах, потому что выделяемые деньги являются строго целевыми.