35 жителей Челябинской области вернулись из украинского плена с начала СВО

В аппарате омбсудсмена по правам человека продолжает работать горячая линия

С начала спецоперации при содействии уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко из украинского плена вернулись 35 южноуральцев. Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории Челябинской области в 2024 году». Документ опубликован на официальном сайте омбудсмена.

«С момента начала спецоперации из общего количества обращений по возвращению из плена, находящихся на контроле уполномоченного по правам человека в Челябинской области, во взаимодействии с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и министерством обороны России возвращены из плена 35 южноуральцев»,— сообщается в документе.

По словам Юлии Сударенко, в аппарате омбудсмена с 2022 года работает горячая линия по вопросам мобилизации. Кроме того, сотрудники ведомства работают с обращениями, поступающими через платформу обратной связи на портале «Госуслуги». Ежедневно проводится и личный прием военнослужащих и их семей без записи.