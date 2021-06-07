35 магнитогорских семей получат в этом году субсидию на улучшение жилищных условий

Сумма социальных выплат составит почти 25,5 миллиона рублей

Молодые семьи Магнитогорска могут принять участие в программе по улучшению жилищных условий. Администрация города рассказала об условиях участия в федеральной программе и озвучила итоги работы в этом направлении за последние три года.

«В 2019 году выделено 23,81 миллиона рублей, что позволило предоставить социальные выплаты и улучшить жилищные условия 31 молодой семье города, в 2020 — 29,49 миллиона рублей (41 семья) и в 2021 — 25,40 миллиона рублей (35 семей)», — рассказали в администрации города.

Социальные выплаты молодым семьям предоставляются на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или для погашения суммы основного долга и уплаты процентов по жилищным кредитам. Выплаты производятся из федерального, областного и местного бюджетов.

«В 2021 году размер социальных выплат составил: для семьи из пяти человек — 1 041 705 рублей; из четырех человек — 833 364 рубля; из трех человек — 625 023 рубля; из двух человек — 486 129 рублей», — пояснили в городской мэрии.

Напомним, на прошлой неделе многодетная семья получила от администрации Магнитогорска и градообразующего предприятия ключи от четырехкомнатной квартиры.