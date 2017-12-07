/ 35% челябинцев загадывали под бой курантов перемены в карьере

Эксперты высоко оценивают шансы на трудоустройство в преддверии новогодних праздников.

Аналитики портала «Зарплата.ру» узнали мнение челябинцев о перспективах смены работы в канун Нового года. 80% опрошенных рассматривали возможность поиска нового места, а 35% даже загадывали такое желание под бой курантов. Однако бытует мнение, что работодатели в этот период заняты более важными делами, чем кадровые перестановки.



Среди соискателей есть мнение, что искать работу в конце года бессмысленно — работодатели отдыхают и подводят итоги года, им не до поиска сотрудников. Но это не совсем так. У Job-сайтов нет каникул: обновления вакансий и резюме ежедневны. И количество открытых вакансий перед Новым годом почти не меняется, а вот желающих найти работу гораздо меньше, чем обычно. Значит, шансы получить достойное предложение возрастают. Поэтому мы советуем регулярно просматривать вакансии и отправлять отклики даже во время новогодних праздников. — рассказала сайту «Первый областной» менеджер по персоналу портала «Зарплата.ру» Ольга Петрова.

Среди плюсов трудоустройства перед Новым годом 38% челябинцев назвали возможность послушать итоги работы и планы компании на будущий год, 12% польстились на оплачиваемый недельный отпуск в январе, 10% оценили возможность познакомиться с коллегами на корпоративе в неформальной обстановке. 40% говорят, что никаких преимуществ нет.