340 тысяч южноуральцев выбрали объекты для благоустройства в 2026 году

Планируется облагородить 139 общественных пространств

В Челябинской области завершается масштабное голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». С 21 апреля более 340 тысяч жителей региона приняли участие в выборе объектов благоустройства на 2026 год. Они отдали свои голоса за 209 проектов, в том числе парки, скверы, пешеходные зоны, набережные и спортивные площадки.

«Люди сами определяют, какие территории будут благоустроены, что позволяет учитывать их потребности и создавать комфортные пространства для жизни», — отметила министр ЖКХ Челябинской области Людмила Алпатова.

В этом году планируется благоустроить 139 общественных пространств и 9 дворовых территорий.

Среди лидеров голосования:

— Тракторозаводский район Челябинска: благоустройство территории возле домов № 1 и 6 в переулке Мамина (14 179 голосов).

— Ленинский район Челябинска: благоустройство спортивной зоны в парке «Плодушка» (9254 голоса).

— Металлургический район Челябинска: благоустройство сквера напротив поликлиники ГКБ № 6 (8965 голосов).

— Калининский район Челябинск: благоустройство пешеходной зоны на проспекте Победы (8716 голосов).

— Магнитогорск: благоустройство сквера имени Лермонтова (11 316 голосов).

— Копейск: благоустройство сквера Павшим шахтерам (6478 голосов) и сквера 60 лет Победы (3734 голоса).

— Чебаркульский район: благоустройство аллеи возле ДК «Радуга» и спортивно-досуговой зоны на набережной реки Коелги (4431 и 4143 голоса соответственно).

— Кизильский район: благоустройство входной группы парка Победы (4022 голоса).

Голосование продлится до 12 июня.