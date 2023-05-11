34 педагога прошли конкурсный отбор программы «Земский учитель»

До конца года в Челябинской области есть еще 43 вакантных места

На Южном Урале подвели итоги первого конкурсного отбора учителей на вакансии по программе «Земский учитель». Стали известны имена 34 педагогов, которые уже в сентябре начнут работать в сельских школах. Об этом накануне, 10 мая, сообщила пресс-служба Минобра Челябинской области.

Большинство отобранных по конкурсу преподавателей — это учителя русского языка и литературы. Также школы пополнят педагоги иностранного языка и математики, несколько преподавателей физики и информатики. При переезде на село они получат компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей.



Всего в 2023 году Минобр региона отберет 77 педагогов для участия в программе «Земский учитель». Прием заявок продолжается.