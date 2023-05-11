Большинство отобранных по конкурсу преподавателей — это учителя русского языка и литературы. Также школы пополнят педагоги иностранного языка и математики, несколько преподавателей физики и информатики. При переезде на село они получат компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей.
Для участия в программе педагогу необходимо зарегистрироваться на официальном интернет-портале программы, подготовить заявку и копии документов, а потом сдать региональному оператору — в Челябинский институт развития образования.