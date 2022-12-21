34-градусный мороз прогнозируют в Челябинской области в ночь на 22 декабря

В регионе ожидается солнечная погода и туманы

В четверг, 22 декабря, в Челябинской области сохранится холодная погода. Ночью синоптики областного Гидрометеоцентра обещают ниже −30°C, днем будет вполовину теплее. Погода ожидается преимущественно солнечная, без осадков.

Этой ночью столбики термометров в регионе опустятся до минус 22—27 градусов Цельсия, в низинах ожидаются более низкие значения — до −34°C. Днем будет до 11—16 со знаком минус, на западе прогнозируют до −8°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туманы и изморозь. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на четверг синоптики обещают от −24 до −26°C, днем — до −13°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, это будет последний холодный день на неделе. В пятницу, 23 декабря, в регионе резко потеплеет до плюсовых температур. Подробнее об изменении погоды — в нашем материале.