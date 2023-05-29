34-градусную жару и грозы обещают синоптики жителям Челябинской области

Погода будет ветреной

Сегодня, 29 мая, в Челябинской области ожидается аномальная жара до +34 градусов. В отдельных районах пройдут дожди с грозами. Ветер в регионе усилится до 16 метров в секунду, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В утренние часы в Челябинске будет около +16°С, днем столбики термометров поднимутся еще выше, чем в предыдущие дни, — до +33°С. Переменная облачность. В плане осадков по-прежнему без перемен. Ветер южный, юго-западный 4 — 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Также синоптики прогнозируют град. Утром температура составит около +17°С, в отдельных районах ниже. Днем обещают до плюс 29 — 34 градусов Цельсия. Ветер южного направления 4 — 9 метров в секунду с порывами 16 метров в секунду.