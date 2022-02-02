3312 классов и 56 школ закрыты на карантин по ОРВИ в Челябинской области

Еще 18 классов на карантине из‑за коронавируса

В Челябинской области продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Региональный Минобр рассказал, сколько классов отправлены на карантин 2 февраля 2022 года.

«По области 3312 классов (это 16% от общего числа классов) и 56 школ (6% от общего количества школ) находятся на карантине по ОРВИ. Отметим, что в основной массе закрываются сельские школы или школы с небольшим контингентом. В этих образовательных организациях карантин — профилактическая мера, которая позволяет предотвратить массовую заболеваемость детей. Здоровые школьники в это время продолжают обучение без посещения школы», — рассказывают в пресс-службе областного Минобра.

Из-за контакта с больными коронавирусом по предписанию Роспотребнадзора изолированы 18 классов. Вчера их было 27.

Выправляется ситуация и по детским садам. На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 9 групп в 5 детских садах. По причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине по-прежнему находятся 2 группы и два сельских детских сада в Нагайбакском и Каслинском районах.

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