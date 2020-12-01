33 южноуральца получили госнаграды из рук губернатора Алексея Текслера

Признание получили металлурги, медики, транспортники и представители других сфер.

В правительстве Челябинской области сегодня, 1 декабря, состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации. На это мероприятие были приглашены 33 южноуральца — представителя разных сфер деятельности. Так, отмечены были имена металлургов, транспортников, машиностроителей, энергетиков и, конечно же, медработников. Вручал награды губернатор Алексей Текслер.

«Вы заслужили государственное признание своим умом и талантом, ответственностью и самоотверженностью, большим личным вкладом в развитие нашей страны и нашего региона», — произнёс глава региона в торжественной речи.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили три южноуральца. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены 16 сотрудников металлургических предприятий региона.

Также четырём жителям Челябинской области присвоено почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации», ещё шести — «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Сразу несколько жителей региона удостоены почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Ещё один представитель металлургической отрасли получил почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

«С добрым чувством поздравляю вас, уважаемые земляки, с высокими наградами, пусть всегда сбываются ваши мечты, в ваших семьях будет достаток, мир, любовь! Желаю вам новых профессиональных успехов и, конечно же, здоровья! Ещё раз огромное вам спасибо, поздравляю!» — добавил Алексей Текслер.

Помимо этого, трое медицинских работников были награждены Благодарностью Президента Российской Федерации за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга.