33-градусный мороз обещают в новогоднюю ночь в Челябинской области

В регионе будет идти небольшой снег

Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура воздуха опустится до −33°C. Днем 1 января в регионе также будет холодно. Помимо морозов, южноуральцам обещают снег и гололед на дорогах.

В ночь на 1 января в регионе похолодает до минус 23 — 28 градусов, в низинах ударит 33-градусный мороз, в горах температура будет чуть выше — до −20°C. Переменная облачность, местами небольшой снег. Изморозь. На отдельных участках дорог гололед. Днем столбики термометров покажут от −13 до −18°C, в низинах ожидается до −22°C, а на крайнем западе температура поднимется до −8°C. Пройдет небольшой снег, в южных районах до умеренного. На дорогах гололед. Ветер южного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до минус 26 — 28 градусов, днем поднимется до минус 16 — 18 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

Уже 2 января в регионе ожидаются существенное потепление, снегопады и сильный ветер. Более подробный прогноз погоды на понедельник читайте 1 января на нашем сайте.