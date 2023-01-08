33-градусный мороз и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

Местами пройдет небольшой снег

Сегодня, 8 января, в Челябинской области ожидается морозный день: столбики термометров опустятся ниже −30°C. При этом в регионе будет ветрено и пасмурно, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинской области температура воздуха днем составит от −23 до −28 градусов, в горах и низинах будет 33-градусный мороз. Погода будет облачной с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в дневные часы также будет холодно: синоптики прогнозируют минус 26 — 28 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.