32 тысячи кубометров снега вывезли на полигон в Челябинске за сутки

Минувшей ночью в уборке улиц было задействовано почти 280 спецмашин

Уборка улиц от снега в Челябинске не прекращается ни днем, ни ночью. За минувшие сутки подрядчик вывез на полигон более 32 тысяч кубометров снега. В ночь на 13 января очищать улицы от осадков вышли 276 единиц техники и 204 рабочих, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«В приоритете у подрядчиков ликвидация колейности и заужения проезжих частей, расчистка тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и вывоз снега»,— уточнили в мэрии.

Водителей просят не оставлять автомобили на проезжей части, особенно в ночное время, так как они мешают уборке снега.