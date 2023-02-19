32-градусный мороз обещают синоптики в Челябинской области в ночь на 20 февраля

Днем температура в регионе заметно поднимется

В понедельник, 20 февраля, в Челябинской области ожидается ночной мороз до −32 градусов. Днем температура поднимется. Местами пройдет снегопад. Ветер в регионе усилится, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в области ожидается понижение температуры до минус 22 — 27 градусов, при прояснении похолодает до −32°C. При этом на крайнем юге будет значительно теплее — до −17°C. Днем столбики термометров поднимутся до минус 7 — 12 градусов, в низинах ожидается до −15°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшой снег, на юге области осадки будут умеренными. Ветер восточного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы также будет морозно: синоптики обещают −27°C. Днем температура значительно поднимется — до минус 9 — 11 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер восточного направления от 3 до 8 метров в секунду.

По предварительным данным, уже со вторника морозная погода сменится теплой, и в регион придут снегопады. Более подробно о погоде читайте ежедневно на нашем сайте в 18:00 и 6:00.