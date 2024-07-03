32-градусную жару обещают жителям Челябинской области 4 июля

Обойдется без дождей

Жара в Челябинской области продолжает набирать обороты: в четверг, 4 июля, воздух раскалится до +32°C. День порадует южноуральцев преимущественно солнечной погодой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут около +17°C, днем поднимутся до +29...+31 градуса Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от четырех до девяти метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике в ночные часы приблизится к +12...+17 градусам, в низинах зафиксируется на +9°C. В отдельных районах возможен туман. Днем температура достигнет +27...+32 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно северо-западного направления, от четырех до девяти метров в секунду.