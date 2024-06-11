32-градусная жара ожидается в Челябинской области 12 июня

Дождей быть не должно

Температура воздуха в Челябинской области продолжает расти. В среду, 12 июня, столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Преимущественно без дождей. Ветер ожидается слабый с редкими порывами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Атмосферное давление продолжает расти. Антициклон, в центре которого находится Южный Урал, усиливается. Дневной прогрев становится интенсивнее», — рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит около +13°C, днем отметка на градуснике поднимется до +31°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров в ночные часы установятся в пределах от +11 до +16°C, в горах и низинах опустятся до +8°C. Днем ожидается до +27…+32 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер преимущественно западной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.