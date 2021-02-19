318 челябинцев вылечились от коронавируса за последние сутки

Свежая сводка Минздрава на 19 февраля 2021 года

В Челябинской области число заразившихся новой коронавирусной инфекцией достигло 50 тысяч 209, за сутки диагноз поставили еще 233 местным жителям, среди которых один школьник.

Лечение от ковида сейчас проходят 5 тысяч 714 человек, за прошедший день из больниц региона выписали 318 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 42 тысячи 494 южноуральца.

«За прошедшие сутки умерло 8 человек: от COVID-19 — 5 человек, от других причин — 3 человекf», — сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Южноуральцам за время пандемии провели более 1,5 миллиона исследований на COVID-19, накануне было сделано почти 9 тысяч тестов.

В Челябинской области сохраняется масочный режим, в общественных местах необходимо соблюдать нормы соцдистанцирования. Пожилым людям рекомендуют оставаться дома. Алексей Текслер продлил ковидные больничные для людей старше 65 лет до 7 марта. А Минздрав Челябинской области заявил, что готов ставить прививки от коронавируса в ТРК.