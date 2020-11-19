Жители Челябинской области, пострадавшие во время пандемии, смогут обучиться новой профессии. До конца 2020 года 3 150 южноуральцев могут рассчитывать на участие в проекте «Ворлдскиллс Экспресс». Программа была реализована Министерством просвещения РФ совместно с регионами, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров „Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)“».
Новую профессию могут получить южноуральцы, находящиеся под риском увольнения или работающие в компаниях, которые относятся к сфере наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Кроме того, пройти обучение могут лица, стоящие на учете в службах занятости населения, а также выпускники образовательных организаций региона, завершившие обучение в 2020 и 2021 году.
На территории Челябинской области аккредитованы 30 центров, в которых жители региона могут обучиться по 56 профнаправлениям. Среди представленных компетенций есть «Разработка мобильных приложений», «Мобильная робототехника», «Документационное обеспечение и управление архивововедения», «Поварское дело» и многое другое.
«Для ребят, закончивших обучение в образовательных организациях, это шанс получить дополнительные компетенции, чтобы стать более конкурентоспособными на рынке труда. Спрос на участие в программе WorldSkills Express оказался настолько высок, что для нашей области была увеличена квота на количество обучающихся», — прокомментировала ситуацию начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области Ольга Статирова.
300 южноуральцев уже прошли обучение, еще 2 000 слушателей начинают осваивать новые навыки. Подробнее ознакомиться со списком профессий можно по ссылке.