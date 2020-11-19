3 150 южноуральцев, пострадавших во время пандемии, получат новую профессию

Бесплатное обучение они пройдут по программе «Ворлдскиллс Экспресс».

Жители Челябинской области, пострадавшие во время пандемии, смогут обучиться новой профессии. До конца 2020 года 3 150 южноуральцев могут рассчитывать на участие в проекте «Ворлдскиллс Экспресс». Программа была реализована Министерством просвещения РФ совместно с регионами, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров „Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)“».

Новую профессию могут получить южноуральцы, находящиеся под риском увольнения или работающие в компаниях, которые относятся к сфере наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Кроме того, пройти обучение могут лица, стоящие на учете в службах занятости населения, а также выпускники образовательных организаций региона, завершившие обучение в 2020 и 2021 году.

На территории Челябинской области аккредитованы 30 центров, в которых жители региона могут обучиться по 56 профнаправлениям. Среди представленных компетенций есть «Разработка мобильных приложений», «Мобильная робототехника», «Документационное обеспечение и управление архивововедения», «Поварское дело» и многое другое.

«Для ребят, закончивших обучение в образовательных организациях, это шанс получить дополнительные компетенции, чтобы стать более конкурентоспособными на рынке труда. Спрос на участие в программе WorldSkills Express оказался настолько высок, что для нашей области была увеличена квота на количество обучающихся», — прокомментировала ситуацию начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области Ольга Статирова.

300 южноуральцев уже прошли обучение, еще 2 000 слушателей начинают осваивать новые навыки. Подробнее ознакомиться со списком профессий можно по ссылке.