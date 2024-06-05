314 тонн гумпомощи: Народный фронт подвел итоги проекта «Всё для Победы!»

Проекту исполняется два года

7 июня проекту «Всё для Победы!» Народного фронта исполняется два года. За это время было отправлено 87 машин из Челябинска на передовую, 314 тонн гуманитарной помощи и собрано 225 миллионов рублей.



Собирать денежные средства помогали телемарафоны на канале ОТВ, благодаря им удалось собрать такую внушительную сумму.

В зону СВО отправили 43 единицы транспортных средств — машины, катера, багги, мотоциклы, квадроциклы, а также две тысячи автоматов Калашникова и 150 «УАЗов-Патриот».

Помощь нашим бойцам в зоне СВО продолжается. В День России на телеканале ОТВ будет запущен 12-й телемарафон, благодаря которому продолжится сбор средств, а также гуманитарной помощи.