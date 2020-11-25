3 113 деревьев высадили в Металлургическом районе Челябинска

Растения компенсировали вырубленные в рамках строительства терминала аэропорта.

В Металлургическом районе Челябинска завершили работы по компенсационной высадке деревьев. 3 113 берез, елей и сосен посадили взамен такого же количества вырубленных насаждений при строительстве компанией АО «Центрдорстрой» аэропортового комплекса «Баландино».

«В настоящее время работы по высадке завершены более чем на 90%. На 20 территориях, подобранных администрацией Металлургического района, а также на участке городского леса силами ООО „Газоны Урала“ посажены 2 677 берез, 246 сосен и 190 елей», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе городской мэрии.

Благодаря тому, что растения высадили в зимний период, деревья не страдают от иссушения, поскольку их жизненные процессы замедляются.