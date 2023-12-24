310 человек скончались от употребления наркотиков в Челябинске в 2023 году

В городе планируют усилить профилактику наркомании

В здании администрации Челябинска состоялось итоговое межведомственное заседание комиссии по профилактике наркомании. Глава города Наталья Котова отметила, что, несмотря на принимаемые меры, ситуация со смертностью от употребления запрещенных веществ остается негативной. На заседании обсудили способы усиления профилактики наркомании, сообщили в пресс-службе городского управления по делам молодежи.

По словам мэра, за 11 месяцев 2023 года от наркомании скончались 310 человек. И это не смотря на большую работу по профилактике, которая ведется в городе.

«Несмотря на большую работу с молодежью, удаление „рекламных“ надписей, мониторинг соцсетей, ситуация не улучшается настолько, насколько бы всем нам хотелось. Поэтому нужно не только продолжать эту деятельность, но и наращивать темпы, формировать осознанное негативное отношение к наркотикам у детей и подростков»,— сказал Наталья Котова.

Присутствовавшая на заседании директор МБУ «Центр профилактического сопровождения „КОМПАС“» Мария Артемьева сообщила, что самым действенным форматом являются публичные тренинги и семинары, поскольку они разрабатываются с учетом наркоситуации. Кроме того, они позволяют охватывать больше людей. Большую роль играют и некоммерческие организации, реализующие за счет субсидий и грантов собственные проекты. Например, этом году было реализовано пять таких проектов с общим охватом более 3,5 тысяч школьников и педагогов.

Начальник управления по делам молодежи Наталья Хенкина сообщила, что хорошо себя показал подростковый центр «Моя территория», открытый в ТРК «Фокус». Но необходимо, чтобы подобных центров было больше, а владельцы ТРК зачастую не хотят предоставлять свои площади.

«Но мы не сдаемся, потому что в Челябинске есть бизнесмены, заинтересованные в здоровом обществе. Они готовы предоставить место на базе своих комплексов. И в августе мы планируем открыть второй центр „Моя территория“ на проспекте Победы»,— сказала Наталья Хенкина.