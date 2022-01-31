31 января в Челябинской области началась пробная запись в первые классы

Она продлится до конца февраля

В понедельник, 31 января, в Челябинской области стартует пробная запись в первые классы. До конца февраля родители смогут оценить удобство государственных онлайн-сервисов и подать тренировочное заявление в школу дистанционно, сообщает Минобр региона.

Приемная кампания в первые классы по всей стране начнется 1 апреля. Она пройдет в два этапа. С 1 апреля по 30 июня будет идти набор детей по прописке, а также набор детей, чьи старшие братья и сестры уже учатся в конкретной школе. С 5 июля по 5 сентября семьи смогут подать заявление в любую школу на оставшиеся места. Во время пробной записи в школы дети не делятся по каким-то критериям — подать тренировочное заявление уже сегодня может любая семья.

Подать заявление в первый класс можно через государственную информационную систему «Образование в Челябинской области» edu-74.ru и Региональный портал государственных услуг Челябинской области gosuslugi74.ru.

После 28 февраля все тренировочные заявления автоматически будут удалены из системы. Участвовать в основном наборе они не будут.

Что нужно знать о приеме детей в первый класс в 2022 году и на какие моменты обратить внимание при электронной записи в школу, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».