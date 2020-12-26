31 декабря в детских садах Челябинской области будут работать дежурные группы

Трудящиеся в этот день родители малышей смогут отправиться на работу со спокойной душой

31 декабря в детских садах Челябинской области при необходимости будут организованы дежурные группы для детей тех родителей, которые будут работать в этот день. Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения острых респираторно-вирусных инфекций, которое прошло под руководством первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт.

«На заседании было принято следующее решение: органам местного самоуправления при необходимости организовать 31 декабря работу дежурных групп в детских садах для детей, чьи родители в этот день работают»,— сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Решение было одобрено руководством Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, а также региональным Минздравом.

Напомним, в ходе заседания Госсовета президент Российской Федерации Владимир Путин рекомендовал главам всех регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Уже на следующий день губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соответствующее постановление.