31 декабря будет выходным?

Социологи Челябинского отделения РАНХиГС выяснили мнение горожан на этот счет

С 19 по 23 декабря 2020 года социологи, чутко уловив повестку, по личной инициативе и за собственный счет провели исследование общественного мнения и опросили на улицах 700 человек. Выяснилось, что 5,8 процента челябинцев категорически против инициативы объявить последний день года выходным. Почти каждому третьему (27,4 процента) абсолютно безразлично, примут ли это решение. Как правило, замечают авторы исследования, это люди почтенного возраста либо индивидуальные предприниматели и руководители, которые имеют возможность сделать выходным любой день в году.

Но 65,6 процента аудитории горячо за. «В данной группе чаще, чем в среднем по массиву опрошенных, представлены молодые люди в возрасте 18—24 лет. Это чаще студенты, безработные или временно неработающие горожане» — отмечают социологи. Позволим себе дополнить выводы уважаемых авторов: работающие граждане, которые просто не встречаются на улицах города днем, с радостью бы поддержали мнение большинства опрошенных.















