300 жителей деревни под Челябинском впервые получили доступ к мобильной связи

В Мичурино построили станцию связи, которую назвали именем Игоря Курчатова

В честь Игоря Курчатова назвали новую станцию связи компании «Ростелеком» в деревне Мичурино Сосновского района. Станцию построили по проекту, который призван сделать доступными мобильную связь и интернет для сельских жителей, живущих в удаленных районах.



Раньше мобильной связи в деревне не было вообще. Для выхода в интернет жители пользовались публичной точкой WI-FI-доступа.



С появлением новой вышки качественный интернет и мобильную связь получат около трехсот жителей деревни Мичурино. Они смогут дистанционно учиться, заказывать государственные услуги в онлайн-формате и пользоваться цифровыми сервисами для ведения бизнеса. Вышке присвоили имя всемирно известного ученого-физика Игоря Курчатова, который родился и работал на Южном Урале.



«Проект по устранению цифрового неравенства 2.0 предусматривает появление качественной мобильной связи стандарта 4G/LTE в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей. Для запуска базовых станций на Южном Урале специалисты досрочно построили около восьми километров оптического волокна», — отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Всего в Челябинской области сегодня работает 13 базовых станций, возведенных в 2021 году для второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства.

