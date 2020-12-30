300 семей Верхнего Уфалея и Челябинска встретят 2021 год в новых квартирах

Сданы новостройки, возводимые в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Уфалее строительство трех домов шло в рамках муниципальных контрактов. Как сообщает пресс-служба правительства области, на строительство из областного бюджета было выделено более 280 миллионов рублей. В Новосинеглазово построен один дом на 124 квартиры, куда переезжают жители аварийных домов и дети-сироты. Дом обошелся бюджету в 168 миллионов рублей.



«Мы всю жизнь прожили в районе Никельщика, здесь учатся наши дети, рядом садовые участки. Хорошо, что новые квартиры мы получили здесь же. Рядом с домом лесок для прогулок, место выбрано удачно. Мы уже переехали и обставляем квартиру», — рассказал новосел, житель Верхнего Уфалея Андрей Полукеев.

«В городе расселяются дома, построенные еще в 30-е годы, мы долго ждали этого события. Ежедневно мы вручаем ключи от квартир на ул. Строителей и Чекасина, больше половины жителей уже переехали в новостройки. Затем старые бараки будут снесены. Новыми домами мы довольны, претензий по приемке не было, работали в диалоге с застройщиком. Весной завершится озеленение двора, и администрация займется благоустройством прилегающей территории», — отметила глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова.



В рамках федерального проекта перед Челябинской областью поставлена задача — расселить до 1 сентября 2025 года все многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Как сообщает министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, за два последних года новые квартиры смогли получить 2 250 жителей Челябинской области, из них 1 400 человек — в 2020 году.

