300 челябинцев развернули полотно с изображением Владимира Путина

Флешмоб прошел в преддверии дня рождения президента

Сегодня, 6 октября, в Челябинске прошла праздничная акция в честь предстоящего дня рождения президента РФ Владимира Путина. Активисты совместно со студентами, общественными деятелями и ветеранами СВО развернули огромное полотно с изображением президента и надписью: «С днем рождения, Первый!».





«Здесь собрались люди — патриоты, которые хотят поздравить нашего президента с днем рождения. Мы считаем, что челябинская молодежь, она одна из самых патриотичных в России. Мы всегда поддерживаем нашего президента. Мы считаем, что нужно сплотиться вокруг него, показывать ему нашу поддержку в такой непростой период для нашей страны», — отметил начальник регионального штаба «Волонтерская рота» Георгий Пономаренко.





В мероприятии приняли участие более 300 человек: активисты «Волонтерской роты», представители ЧООО «Центр развития молодежи», члены ЧРО ВПП «Единая Россия», организации «Боевое братство», а также студенческие сообщества города.





«Человек, который помогает нашей стране, который работает ради нас. Очень здорово так массово поздравить его с этим днем», — говорит депутат городской думы Сергей Бормотов.



