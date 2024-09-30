30 школьников со всей России защитили экологические проекты в Челябинске

В столице Южного Урала завершился проект «Школа „Эколидер“»

В минувшие выходные в загородном комплексе «Лесная застава» под Челябинском состоялось торжественное закрытие эколого-просветительского проекта «Школа „Эколидер“». На протяжении 10 дней 30 школьников со всей России посещали интересные экскурсии, слушали экологов-экспертов, вдохновлялись на создание собственных экологических проектов и в конце смены защищали их, сообщили в пресс-службе проекта.

На участие в проекте от школьников поступило около 400 заявок. Ребята представили работы об экологических проблемах своих регионов, но лучшими были признаны работы 30 заявителей. Они и стали участниками практического этапа проекта, который прошел в «Лесной заставе» под Челябинском.

Программа практического этапа оказалась очень насыщенной. Юные экологи посетили рекультивированную челябинскую свалку и уникальный Центр экологического мониторинга, познакомились с богатым научным наследием Челябинска во время троллейбусной экскурсии, узнали об интеллекте животных на интерактивных лекциях, научились оценивать состояние окружающей среды, совершили виртуальное путешествие по первой в мире атомной электростанции и многое другое.

«Каждый день завершался работой в проектных группах. Участники консультировались с экспертами и кураторами, оттачивая концепции своих экологических проектов», — рассказали организаторы.

В последний день ребята защитили свои экологические проекты перед экспертами. В тот же день был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с Государственным музеем Южного Урала, Детским экологическим центром Челябинска и другими. Свои экологические проекты ребята смогут реализовать в своих регионах.