30 поднятых тел и улики 10‑летней давности: челябинские водолазы рассказали о профессии

Сотни операций и десятки спасенных людей

День водолаза отмечается ежегодно 5 мая, в день создания первой водолазной школы в 1882 году. Руководитель этой узкоспециализированной службы по Челябинской области Александр Солодянкин рассказал журналисту информагентства, как попасть в водолазы и почему настоящий специалист должен оставаться хладнокровным и спокойным.

Водолазная служба России имеет богатую историю и традиции. В Челябинской области первая водолазная группа была образована 10 лет назад в специализированной пожарно-спасательной части.

Всего в ГУ МЧС России по Челябинской области 4,5 тысячи человек личного состава, из них состав специализированной пожарно-спасательной части — 96 человек, семь из которых — водолазы.

Как рассказывает руководитель водолазной службы СПСЧ ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области Александр Солодянкин, работа водолаза опасна и связана с большими нагрузками. Водолазы проходят тщательный отбор, специалисты должны обладать определенными качествами, главное из которых — спокойствие. При выполнении своих задач водолазы сталкиваются с разными ситуациями, порой опасными для их жизни.

«Он не должен суетиться, но определенную работу выполнять нужно быстро. Иногда наши жизни зависят от умения задерживать дыхание. Если человек может задержать дыхание на две минуты и решить проблему под водой, то он выйдет живым. А если он этого не сделает в критической ситуации и помощь не подоспеет, то он может захлебнуться. Всякое может быть», — комментирует Александр Солодянкин.

Он рассказывает: чтобы стать водолазом, нужно обучиться профессии пожарного. Спасатели регулярно выезжают на различные происшествия. В это время к сотруднику присматриваются: если он обладает всеми нужными качествами, то его начинают обучать работе под водой.

Они очень тесно сотрудничают со следственными органами. Одна из основных специфик работы здесь — это поднятие тел погибших на поверхность.

«Бывает, что нужно найти улики спустя 8–10 лет», — отмечает Александр Солодянкин.

За годы работы водолазами в Челябинской области было проведено более 100 поисково-спасательных операций, во время которых было спасено 15 человек, поднято более 30 тел погибших.

Сейчас Александр с командой находятся в Тюмени, где устраняют последствия прорыва дамбы.