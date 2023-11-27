30 одаренных детей получили премии губернатора Челябинской области

Подростки получили денежную награду и дипломы за особые успехи в образовании, науке и искусстве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о присуждении премий губернатора одаренным детям и единовременных поощрений их наставникам. Всего в список попали 30 детей в возрасте от 12 до 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях допобразования. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

16 детей награждены за высокие достижения в области образования и науки, еще 14 детей — за высокие достижения в области культуры и искусства. Все они получили премии в размере 34,5 тысячи рублей, а их наставники — поощрения в размере 40,23 тысячи рублей.

Основное условие при отборе кандидатов на получение премии — наличие наград во всероссийских, областных, региональных или межрегиональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях за два учебных года, предшествующих году выдвижения на получение премии.

Премия вручалась с 2018 года, однако не была регулярной. С 2020 года Алексей Текслер сделал ее ежегодной.