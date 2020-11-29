30 ноября в мэрии Челябинска пройдёт аппаратное совещание

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

В понедельник, 30 ноября, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание. Начальники управлений и главы районов города расскажут мэру Наталье Котовой о том, какие поручения они выполнили, а какие ещё в процессе выполнения. Также чиновники расскажут о том, как выполняются текущие дела. Наталья Котова проверит достоверность сказанного и даст задания на новую неделю.

Посмотреть аппаратное совещание лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.