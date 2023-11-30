30 ноября на дорогах Челябинска образовались 9‑балльные пробки

Заторы вызваны снегопадом

Вечер четверга в Челябинске для многих знаменуется пробками. Многочисленные заторы сковали дороги, сервис «Яндекс Пробки» показывает 9 баллов. Рассказываем, какие улицы лучше объехать, чтобы не застрять по пути домой.





Сложная ситуация образовалась на улице Воровского по направлению в центр и на перекрестке с улицей Доватора. Параллельно Воровского «стоит» и улица Худякова. Традиционные заторы транспорта образовались и по направлению к Шершневской плотине из центра города.

По проспекту Ленина машины стоят в обе стороны. По направлению от улицы Российской до Цвиллинга ситуацию обостряют ДТП. Заторы также — на развязке от улицы Рождественской до Ленина по Меридиану к Копейскому шоссе.

Крупная пробка собралась и от центра по улице Энгельса к Труда, далее на Северо-Запад по крупным направлениям: на улицах Братьев Кашириных, Чичерина, Комсомольскому проспекту. Сложная обстановка также на Свердловском тракте на ЧМЗ.

Сегодня в городе с утра продолжается снегопад, власти отчитываются о темпах уборки.